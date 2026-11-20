Шестима души са арестувани в Сърбия при международна полицейска операция срещу сексуалната експлоатация на деца в интернет, а общо 48 заподозрени са идентифицирани от участващите в акцията полицейски служби, съобщиха местни медии. Установени и спасени са девет деца, станали жертва на сексуално насилие, обяви сръбското Министерство на вътрешните работи. В рамките на операцията са извършени общо 42 претърсвания.

В Сърбия полицейски акции са проведени в Белград, Нови Сад, Зренянин, Ниш, Смедерево и Бор. При обиските са иззети компютри и други електронни устройства, съдържащи материали със сексуална експлоатация на деца.

Според разследващите някои от заподозрените са използвали фалшиви профили в социалните мрежи и приложения, представяйки се за момичета, за да установят контакт с непълнолетни и да ги подтикнат да изпращат интимни снимки и видеозаписи. Други са заподозрени в изтегляне, съхраняване и разпространение на подобни материали.

Операцията под кодово име „Мозайка” е проведена от сръбските полицейски служби по разпореждане на специализираното звено за борба с високотехнологичната престъпност към Висшата прокуратура в Белград. Акцията е част от европейската платформа EMPACT и включва сътрудничество между полицейски служби от Западните Балкани, Унгария и Хърватия с подкрепата на Европол.