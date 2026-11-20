СДВР се самосезира след разпространени в социалните мрежи видеоклипове, съдържащи данни за сексуално посегателство над непълнолетно момиче в София.

Самоличността на пострадалата и на всички участници във видеоклиповете е установена. Извършителите първоначално са били задържани за 24 часа, след което е наложена мярка за неотлконение за срок от 48 часа. От Софийската прокуратура съобщиха, че е образувано дело за блудствение действия спрямо лице, ненавършило 16-годишна възраст.

В рамките на разследването са събрани достатъчно доказателства за повдигане на обвинения на трима извършители, които са на 14, 15 и 16-годишна възраст. Те са неосъждани, единият има криминални прояви, свързани с кражби.

В нощта на случката се е провеждало парти, на което са присъствали над 10 човека – момичета и момчета, които са празнували Хелоуин. По време на партито се е вдигало шум, някой, неустановен от властите, е подал сигнал до СДВР и на място е изпратен патрул. В апратамента е установена пострадалата, която е била в неадекватно състояние. На територията на жилището е имало още едно лице, което е пълнолетно. Органите на МВР са отправили предупреждение за спазване на обществения ред и са напуснали мястото.

Няма категорични доказателства за това, че присъстващите в жилището са били под въздействието на наркотици. Може да се твърди обаче, че немалка част от тях са били в безпомощно състояние, съобщиха от прокуратурата.

За разпространените в интернет видеа от обвинението съобщиха, че все още не могат да кажат кой ги е пуснал в мрежата, но те категорично може да бъдат използвани като доказателства в съда.

На въпрос дали някой от заподозрените е роднина на служител на МВР, Коджаниколов отговори: "Не мога да потвърдя, не мога и да отрека тази информация. Тепърва изясняваме цялостната картина около това как родителите са допуснали подобно нещо."

От прокуратурата съобщиха още, че са разпоредени спешни мерки към ГДБОП заради разстространяването на клиповете.

На пострадалото момиче е осигурена психологическа подкрепа в защитена среда, като са уведомени и компетентните органи за закрила на детето. Провеждат се разговори с участниците и техните родители.

От обвинението съобщиха, че тъй като случаят е специфичен и чувствителен, заради това изнасянето на детайлна информация няма как да се случи. Софийската районна прокуратура ще внесе искане за налагане на мярка „задържане под стража”. Разселването по случая продължава. Ако бъдат признати за виновни, момчетата на 14 и 15 години могат да получат до 5 години затвор, а 16-годишният - от 2 до 8 години.