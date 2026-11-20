Пристигналите у нас по-рано тази седмица 70 000 ваксини срещу грип трябва да достигнат до аптечната мрежа най-късно в понеделник. Това прогнозира председателят на Управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз Димитър Маринов в ефира на NOVA NEWS, но предупреди за несигурност около разпределението им.

„Големият въпрос е кой и по какъв начин ще разпредели количеството от пристигналите ваксини и наличните в складовете. Няма никаква гаранция, че всички аптеки ще получат достатъчно количество от това, което примерно са обещали на свои пациенти през списъци, които са направили във времето”, заяви той.

По думите му забавянето се дължи на производствени причини, а от двете регистрирани у нас ваксини единият производител е обявил, че няма да доставя за аптечния пазар, тъй като изпълнява само програмите на Министерството на здравеопазването през личните лекари за пенсионери и деца. Маринов посочи, че никой не може да каже дали доставените дози за свободния пазар ще стигнат, защото липсва система, която да отчита колко души реално са искали да се ваксинират.

Той припомни, че миналата година от внесените около 70 000 ваксини за аптеките около 15 000 са били бракувани. „Нямам съмнение, че въпреки голямото търсене и въпреки че доста хора няма да си намерят ваксини, ще има и много брак, което е парадоксално”, коментира Маринов.

За да се избегнат дефицитът и дублирането на пациенти в списъците на по няколко аптеки, от фармацевтичния съюз предлагат до края на март всеки желаещ извън програмата на Здравното министерство да може да заяви ваксина за следващата година в избрана от него аптека през Националната здравноинформационна система. Така производителите ще знаят реалното търсене, а при доставка хората ще получават известие през приложението „еЗдраве”. Ваксината ще ги „чака” две седмици, преди да бъде освободена за свободна продажба.

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