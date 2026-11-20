Руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков отхвърли идеята за гарантиране на сигурността на Украйна по модел на НАТО и изтъкна, че всякаква форма на „почти членство” на Киев в западния военен съюз е напълно неприемлива за Москва, предадоха руски държавни медии.

Рябков направи това изявление ден след като френският президент Еманюел Макрон заяви на срещата на „Коалицията на желаещите” в Берлин, че отново трябва да започнат разговори по въпросите за възможното членство на Украйна в НАТО.

Специалният пратеник на САЩ Джаред Къшнър, който също присъстваше на събитието, заяви, че той и неговият колега Стив Уиткоф „са убедили руснаците да приемат идеята, че всяка гаранция за сигурността на Украйна ще се основава на чл. 5 от Договора за НАТО”.

Чл. 5 от Северноатлантическия договор предвижда нападението срещу една държава членка на Алианса да се смята за нападение срещу всички и задължава членовете на военния съюз да се намесят, за да възстановят реда.

„Бих искал да кажа, че намирането даже на формула за привидно членство на Киев в НАТО и търсенето на каквото и да е „креативно” решение в тази сфера е неприемливо за нас”, подчерта заместник-министър Рябков.

„Ние обсъждаме гаранции за сигурност преди всичко от гледната точка на сигурността за нашата собствена страна. Що се отнася до Украйна, те трябва да признаят нашето искане да не допускат тази държава да влезе в НАТО. Щом това стане, смятам, че въпросът за създаване на гаранции за сигурност така или иначе може да бъде обсъден”, уточни Рябков.

Заместник-министърът подчерта, че Москва не затваря вратата за диалог, но „не остава открит вариант за присъединяване на Украйна в НАТО”.

Рябков потвърди също, че се подготвя посещение на представители от Великобритания, Германия и Франция в Москва. Вчера руският президент Владимир Путин посочи, че Русия е предложила на европейските пратеници да посетят страната, за да изяснят позицията си за Украйна, преди да бъде определен формат за по-нататъшни преговори.