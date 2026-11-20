Изборът на парламентарната квота във Висшия съдебен съвет може да се превърне във важна стъпка към промяна в съдебната система, но сам по себе си не гарантира независимост и ефективна борба с корупцията. Около тази теза се обединиха политическите анализатори Теодора Йовчева, Даниел Стефанов и Елена Дариева в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS. Според тях предстоящото гласуване показва както възможност за преодоляване на политическото противопоставяне, така и липсата на достатъчно публичност около постигнатите договорености.

„Аз мисля, че днес най-накрая ще видим бял дим. След толкова години на успешни опити да бъде сменен този състав на ВСС наистина беше крайно време депутатите да бъдат затворени, да им вземем телефоните и докато не изберат представителите за своята квота, да не излизат”, коментира Дариева. По думите ѝ първоначалните заявки за изолиране на ГЕРБ и ДПС са се променили, а поведението на опозиционните формации показва, че те не действат като единен политически субект. Теодора Йовчева също посочи, че темата може да даде възможност за преодоляване на поляризацията: „Това е един от проблемите, по които може да се постигне работещо съгласие, защото е силно наболял в обществото и формира електоралните нагласи - именно борбата с корупцията по високите етажи на властта”.

Даниел Стефанов постави акцент върху противоречието между досегашните политически заявки и настоящите действия на партиите. Според него основният въпрос е дали кандидатите ще бъдат независими професионалисти или хора, на които определени политически сили могат да разчитат. Стефанов предупреди и че липсата на публично обяснение за постигнатата подкрепа е проблем.

Дариева също призова реформите да не останат формални. Тя цитира данни от Европейското социално изследване, представени от учени от БАН, според които две трети от българските граждани са песимисти за посоката, в която се развива страната. 44% смятат, че нещата стават по-зле, а 22% вярват, че България е загубила посоката си и е изпаднала в безпътица.

Вижте повече във видеото.