СДВР се самосезира след разпространени в социалните мрежи видеоклипове, съдържащи данни за сексуално посегателство над непълнолетно момиче в София. Самоличността на пострадалата и на всички участници във видеоклиповете е установена. Заподозрените първоначално са били задържани за 24 часа, след което срокът бил удължен до 48 часа и предстои искане за налагане на постоянен арест. От Софийската прокуратура съобщиха, че е образувано дело за блудствени действия спрямо лице, ненавършило 16-годишна възраст.

В рамките на разследването са събрани достатъчно доказателства за повдигане на обвинения на трима извършители, които са на 14, 15 и 16-годишна възраст. Те са неосъждани, но единият има криминални прояви, свързани с кражби.

В нощта на случката се провеждало парти, на което присъствали над 10 човека – момичета и момчета, които празнували Хелоуин, каза говорителят на СГП Георги Коджаниколов. По време на купона се вдигал шум, заради което човек, все още неустановен от властите, подал сигнал до СДВР. На мястото бил изпратен патрул. Униформените видели и пострадалата, която била в неадекватно състояние. В жилището имало и едно пълнолетно лице. Органите на МВР са отправили предупреждение за спазване на обществения ред и напуснали. Все още не е установено дали полицаите са били на място преди, или след посегателството срещу момичето.

Няма категорични доказателства за това, че присъстващите в жилището са били под въздействието на наркотици. Може да се твърди обаче, че немалка част от тях са били в безпомощно състояние, съобщи още Коджаниколов.

За разпространените в интернет видеа от обвинението съобщиха, че все още не могат да кажат кой ги е пуснал в мрежата, но те категорично може да бъдат използвани като доказателства в съда. Разпоредено е предприемане на спешни мерки за пълното заличаване на клиповете от онлайн пространството.

На въпрос дали някой от заподозрените е роднина на служител на МВР, Коджаниколов отговори: "Не мога да потвърдя, не мога и да отрека тази информация. Тепърва изясняваме цялостната картина около това как родителите са допуснали подобно нещо".

Пострадалото момиче вече е разпитано и му е осигурена психологическа подкрепа в защитена среда. Уведомени са и компетентните органи за закрила на детето. Провеждат се разговори с участниците и техните родители.

От обвинението съобщиха, че тъй като случаят е специфичен и чувствителен, няма как да изнесат по-детайлна информация. Предстои прокуратурата да прецизира точните обвинения.

Ако бъдат признати за виновни, момчетата на 14 и 15 години може да получат до 5 години затвор, а 16-годишният - от 2 до 8 години.

От прокуратурата казаха още, че около този случай има и други въпроси, като например как деца на такава възраст се снабдяват с алкохол.

По случая с видеоклипа, на който се вижда стрелба с пистолет, Коджаниколов обясни, че той е заснет няколко дни преди насилието върху момичето.