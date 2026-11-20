Софийският апелативен съд потвърди правото на собственост на Столичната община върху 2760 кв. м в Борисовата градина, използвани от автокъща „Капитолия”. Делото е спечелено от адвокатска кантора „Камбуров и съдружници”.

С решение от 19 ноември 2026 г. съдът потвърди изцяло първоинстанционното решение, с което „Софттрейд 2003” ЕООД е осъдено да предаде владението върху имота на Столична община. Решението идва след повече от две години и половина очакване, тъй като делото е разгледано в открито съдебно заседание през март 2024 г.

„Това е голяма победа за София. Повече от сто години този терен е част от Борисовата градина. През годините оградите започнаха да изглеждат по-силни от закона, а мястото се превърна в луксозна автокъща зад ограда – символ на прехода, на който ни се иска най-сетне да му видим края. Днес съдът за втори път потвърждава, че теренът принадлежи на София”, заяви кметът Васил Терзиев.

Съдът потвърждава публичния характер на общинската собственост

С решение № 1316 от 19 ноември 2026 г. по въззивно гражданско дело № 1691/2023 г. Софийският апелативен съд потвърждава решение № 260335 от 25 януари 2022 г. на Софийския градски съд по гражданско дело № 9192/2019 г.

Предмет на спора е поземлен имот с идентификатор 68134.109.33, с площ 2760 кв. м, разположен в район „Средец”, на територията на Борисовата градина.

Първоинстанционният съд е уважил насрещния иск на Столична община с правно основание чл. 108 от Закона за собствеността, като е признал общината за собственик на имота и е осъдил „Софттрейд 2003” ЕООД да предаде владението върху него.

Софийският апелативен съд потвърждава този резултат, като приема, че имотът е публична общинска собственост, придобита от общината по силата на закона. Съдът отхвърля доводите на дружеството, че е придобило собствеността по давност, тъй като публичната общинска собственост не може да бъде придобивана по този начин.

В решението е проследена и историята на терена, който още през 1919 г. е бил част от Борисовата градина. Историческото му предназначение е свързано със зелени площи, отдих и обществени функции.

Съдът потвърждава и определението на първата инстанция от 5 май 2022 г., свързано с присъдените разноски. Освен това осъжда „Софттрейд 2003” ЕООД да заплати на Столична община 4107,29 евро съдебни разноски за въззивната инстанция.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния касационен съд в едномесечен срок от съобщаването му на страните при условията на чл. 280, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс.

Последователни действия за защита на общинската собственост

Съдебният спор за собствеността е част от по-широките действия на Столична община по казуса с автокъща „Капитолия”. Паралелно с гражданското дело общината води производства, свързани с незаконни конструкции и съоръжения в имота, и предприема действия по тяхното премахване.

През 2026 г. общината постигна и други съдебни решения в подкрепа на действията си по обекта. Предприети са обезпечителни и изпълнителни мерки, включително запори и действия по процедурата за запечатване.

„Знам колко лесно е човек да свикне с оградите в София. Да приеме, че щом нещо е заградено от десетилетия, значи вече е загубено. Че някой някога е решил въпроса и няма смисъл да се борим. Отказвам да приема това”, заяви кметът Васил Терзиев.

По думите му защитата на общинската собственост изисква постоянство, независимо от продължителността и сложността на производствата.

Всяка от тези битки е различна. Някои се решават с багер и флекс. Други – с години работа на юристи, с документи, доказателства и упоритост. Общото между тях е, че не сме готови да се откажем от собствеността на София само защото връщането ѝ е трудно Васил Терзиев

През последните години Столична община премахна незаконните постройки край язовир „Искър” и незаконния обект до езерото „Ариана” в Борисовата градина. Продължават и съдебните действия за защита на собствеността върху къпалня „Мария Луиза” и Летния театър, както и по други спорни общински терени.

Следващата цел е възстановяване на общественото пространство

Потвърждаването на общинската собственост върху терена на „Капитолия” е важна стъпка към възстановяването на неговата обществена функция като част от Борисовата градина.

Столична община продължава работата по подробния устройствен план на Борисовата градина, който трябва да осигури цялостна рамка за опазването на парка, зелените площи, обществените пространства и допустимите дейности в него.

„А за „Капитолия” вече можем още по-смело да мечтаем и за следващата стъпка. Преди повече от сто години това място е било част от Борисовата градина. И отново ще бъде”, заяви кметът Васил Терзиев.

Столична община ще продължи да защитава правата си по съдебен ред до окончателното приключване на спора. Целта е теренът да бъде освободен и възстановен като достъпно обществено пространство в сърцето на Борисовата градина.