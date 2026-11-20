Европейските лидери са готови да посетят Москва и да разговарят с руския президент Владимир Путин за войната в Украйна, но при условие че получат пълноценно участие в преговорния процес. Това заяви съветник на френския президент Еманюел Макрон, след като руският държавен глава отправи покана към европейските лидери да посетят руската столица.

„Нашето условие ще бъде започването или официализирането на този диалог ясно да показва, от руска гледна точка, че европейците имат пълноценна роля в преговорите и участват активно в следващия кръг от разговори със Съединените щати и Украйна“, заяви съветникът на Макрон.

Той подчерта, че европейските позиции трябва да бъдат съгласувани с тези на Киев и Вашингтон. По думите му Париж иска да се увери, че това съгласие е достатъчно стабилно, предвид промените в американската политика при президента Доналд Тръмп.

Представителят на Елисейския дворец определи като положителен сигнал готовността на Москва да предложи официализиране на диалога.

Изявлението идва ден след тристранната среща между президентите на САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин и китайския лидер Си Дзинпин, проведена на 19 ноември в Шънджън.

В същия ден германският канцлер Фридрих Мерц беше домакин в Берлин на среща на върха на „Коалицията на желаещите“. В нея участваха десетки съюзници на Украйна и украинският президент Володимир Зеленски. Участниците потвърдиха подкрепата си за Киев, а в разговорите се включиха и американските пратеници Джаред Къшнър и Стив Уиткоф.

След срещата в Китай Путин заяви, че Русия е отправила покана към европейските лидери да посетят Москва.