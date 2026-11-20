Три руски обекта са навлезли във въздушното пространство на Полша и са паднали на нейна територия по време на масираната атака срещу Украйна в нощта срещу петък. Сред тях има крилата ракета Х-101. Това съобщи полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш, цитиран от обществената TVP (World).

Инциденти се разследват на три места в Източна Полша - Рудник над Санем, Молоди́ч и Нови Липовец, близо до границата с Украйна. В района на Нови Липовец властите са идентифицирали единия обект като руска крилата ракета Х-101. Предполага се, че вторият също е ракета, а третият - реактивен дрон.

Кошиняк-Камиш определи случилото се като „поредна провокация от страна на Руската федерация“. Той заяви, че ще поиска от генералния секретар на НАТО Марк Рюте допълнителни сили и ресурси за операцията „Източен страж“, насочена към укрепване на сигурността по Източния фланг на Алианса.

Снимка: Google Earth

Полският премиер Доналд Туск също определи навлизането на обектите като умишлена провокация. По думите му Рюте ще посети Варшава в събота.

W związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej zwołałem naradę z udziałem ministrów, przedstawicieli Wojska Polskiego oraz szefów służb. https://t.co/rlK79MJl02 — Donald Tusk (@donaldtusk) November 20, 2026

Инцидентите станаха в навечерието на военни учения с участието на държави от така наречената Коалиция на желаещите, подкрепящи Украйна.

Trudno uznać za przypadek, że czas i miejsce naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej zbiega się z ćwiczeniami Koalicji Chętnych w Nowej Dębie. Dziś będę tam wspólnie z żołnierzami Wojska Polskiego, ministrami obrony naszych sojuszników i żołnierzami państw Koalicji Chętnych. — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) November 20, 2026

„Тези учения, съчетани с присъствието на министрите на отбраната на Франция, Великобритания и балтийските държави, както и на осем началници на генерални щабове, включително от нашите основни съюзници, показват, че съвпадението на тези събития не е случайно“, заяви Кошиняк-Камиш.

Той потвърди, че ученията ще се проведат по план, и повтори, че Варшава ще поиска допълнителна подкрепа от НАТО за защитата на източната граница на Алианса.

Оперативният командир генерал Новак съобщи, че засичането и разграничаването на трите обекта на радарите е било затруднено. Всички са се движили със скорост над 800 км/ч. Първоначалните предположения са били, че става дума за ракети Х-101 или реактивни дронове „Геран-5“.

Според кмета на Нови Липовец Ярослав Пискорски обектът е паднал на около 200-300 метра от най-близките сгради. Жителите на селото са чули силен взрив, а над близката гора се е издигнал дим.

Полските власти съобщават, че няма пострадали хора или нанесени щети по инфраструктурата, включително по критични обекти.

Военните операции са започнали в ранните часове на нощта, като първите сигнали са били подадени около 1:40 ч. След това са активирани наземните системи за противовъздушна отбрана, а дежурни изтребители са излетели за охрана на въздушното пространство.

В операцията са участвали полски изтребители F-16, шведски Gripen, разузнавателен самолет Saab и нидерландски самолет-цистерна MRTT за дозареждане във въздуха.

Od pierwszych sygnałów o zmasowanym rosyjskim ataku na Ukrainę Wojsko Polskie monitorowało sytuację. Pierwsze alerty uruchomiono już o godz. 1:40. Następnie aktywowano naziemne systemy obrony powietrznej i poderwano dyżurne pary myśliwców. W działaniach uczestniczyły polskie F-16, szwedzkie Gripeny, samolot rozpoznawczy Saab oraz holenderski samolot tankowania powietrznego MRTT. W trakcie ataku doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie obiekty. Służby zabezpieczyły szczątki w trzech miejscowościach: Mołodycz, Rudnik nad Sanem i Nowy Lipowiec. W wyniku tych zdarzeń nikt nie ucierpiał na terytorium Polski! 🇵🇱 — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) November 20, 2026

Х-101 е руска крилата ракета с въздушно базиране, разработена през 90-те години. Тя се изстрелва от стратегически бомбардировачи и има приблизителен обсег от 2500-2800 километра.

Ракетата лети с висока скорост и на малка височина, което затруднява откриването ѝ от радарните системи. Русия многократно я е използвала при удари по украинска енергийна и военна инфраструктура.

Според полската армия трите обекта са част от една от най-мащабните руски въздушни атаки срещу Украйна от началото на пълномащабната война. При нападението са били изстреляни 26 крилати ракети „Калибър“, 72 ракети Х-101 и 503 дрона.

„Още днес можем да кажем, че тази атака на Руската федерация срещу украинска територия, засегнала и Полша, е една от най-мащабните от началото на пълномащабната война в Украйна“, заяви полският министър на отбраната.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте е разговарял с полския премиер Доналд Туск. В отговор са били вдигнати във въздуха изтребители на Алианса.

Spoke with @donaldtusk about the grave violations of Polish airspace overnight. NATO jets were scrambled in response. We stand in solidarity with Poland and will continue to strengthen our ability to deter and defend. This incident is clearly dangerous - a consequence of Russia’s ongoing war against Ukraine. I condemn Russia’s attacks as well as its ongoing war. We continue to stand united as Allies and will continue to support Ukraine — Mark Rutte (@SecGenNATO) November 20, 2026

„Този инцидент е очевидно опасен - последица от продължаващата война на Русия срещу Украйна. Осъждам руските атаки, както и продължаващата война на Москва. Продължаваме да бъдем единни като съюзници и ще продължим да подкрепяме Украйна“, заяви Рюте.