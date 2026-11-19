Кръвната проба на граничния полицай, обвинен за катастрофата, при която загина 18-годишната Милена в Драгоман, е показала 1,58 промила алкохол и наличие на тетрахидроканабинол (THC) - активното вещество в канабиса. Резултатите от медицинската експертиза са представени пред Софийския окръжен съд, който разглежда искането на прокуратурата за постоянното задържане на Емил Георгиев.

Първоначалната проверка с дрегер непосредствено след инцидента е отчела 1,63 промила алкохол. Според държавното обвинение служителят на „Гранична полиция“ е причинил по непредпазливост смъртта на момичето при пътнотранспортно произшествие. Употребата на алкохол е сред утежняващите обстоятелства по случая.

Според прокуратурата съществува риск Георгиев да се укрие заради тежкото наказание, което може да получи, ако бъде признат за виновен. Именно с този аргумент държавното обвинение настоя той да остане за постоянно в ареста.

Защитата му обаче оспори доводите на прокуратурата. Адвокат Христо Ботев посочи, че все още не е изготвена автотехническата експертиза, която трябва да изясни обстоятелствата около катастрофата. Той настоя съдът да наложи по-лека мярка за неотклонение, като подчерта, че няма основания да се смята, че клиентът му ще се укрие.

Трагедията се случи на 16 ноември в Драгоман. Автомобилът, управляван от граничния полицай, блъсна 18-годишната Милена, която загина вследствие на удара.

В разказите си пред NOVA очевидци описаха последните секунди преди сблъсъка. Един от свидетелите сподели, че всичко се е случило толкова бързо, че не е успял дори да се пресегне към момичето, за да го предпази. Случаят предизвика силно обществено недоволство и въпроси дали е имало опити за прикриване на обстоятелствата около катастрофата. Ден след трагедията жители на Драгоман се събраха на мълчаливо бдение в памет на Милена. В хода на разследването са иззети записи от охранителните камери в района, разпитани са свидетели и са назначени медицински и химически експертизи. Предстои съдът да се произнесе дали обвиняемият ще остане за постоянно в ареста.