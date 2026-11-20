Министърът на културата Евтим Милошев участва днес в заседанието на Съвета на Европейския съюз по образование, младеж, култура и спорт в Брюксел. В рамките на формата „Култура, аудиовизия и медии” българският министър представи позициите на страната ни по темата за защитата на децата в цифровата среда. Той постави и въпроса за по-тясното европейско сътрудничество в опазването и популяризирането на подводното културно наследство.

По време на политическия дебат относно предложението за Закон на ЕС за децата (EU KIDS Act) министър Милошев приветства създаването на единна европейска правна рамка за защита на малолетните и непълнолетните в цифровата среда. България подкрепя подход, който поставя безопасността на децата в центъра, като същевременно гарантира правата им на личен живот, достъп до информация, комуникация, участие и образование.

Снимка: Пресцентър на Министерството на културата

В изказването си министърът обърна внимание на рисковете, свързани с използването на социалните мрежи и онлайн услугите от деца и подрастващи. Сред тях са кибертормозът, радикализацията, нарушаването на личната неприкосновеност и неправомерното използване на лични данни, както и контактите с непознати и опасността от въвличане в рискови взаимоотношения.

„Отговорността за защитата на непълнолетните в цифровата среда не следва да се свежда основно до родителския контрол. Тя трябва да бъде възложена и на доставчиците на цифрови услуги”, подчерта министър Евтим Милошев.

България категорично подкрепя въвеждането на изисквания за безопасност още при проектирането на цифровите услуги (safety by design). Страната ни подкрепя и ограничаването на бизнес модели и характеристики на дизайна, които насърчават зависимост, манипулативно взаимодействие или търговска експлоатация на непълнолетни. Министърът акцентира и върху необходимостта от засилване на мерките за медийна грамотност, както и от съгласуваност на предложения регламент със съществуващите и предстоящите европейски законодателни инструменти, включително ревизията на Директивата за аудиовизуалните медийни услуги.

Снимка: Пресцентър на Министерството на културата

В рамките на заседанието България представи и своя инициатива в раздел „Други въпроси” на тема „Опазване и популяризиране на европейското подводно културно наследство отвъд националните граници”.

Министър Милошев открои две значими годишнини, които се отбелязват през 2026 г. – 30 години от приемането в София на Хартата на ИКОМОС за опазване и управление на подводното културно наследство и 25 години от Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на подводното културно наследство. Той припомни, че България е първата европейска държава, ратифицирала Конвенцията.

Специален акцент беше поставен върху получаването през 2026 г. на официален статут на Институт от категория 2 под егидата на ЮНЕСКО за региона на Черно море от българския Институт за подводно наследство. Това признание утвърждава ролята на България в областта на подводната археология и създава нови възможности за регионално и международно научно сътрудничество.

Снимка: Пресцентър на Министерството на културата

„Подводното културно наследство е споделен исторически и културен ресурс, който има съществено значение за европейската идентичност и за бъдещите поколения”, подчерта министър Милошев. България призова останалите държави членки и Европейската комисия да обединят усилията си за неговото опазване и популяризиране на европейско равнище и за разработването на дългосрочни съвместни инициативи.

В тази връзка Министерството на културата, съвместно с други държави членки, планира провеждането на експертно събитие в Брюксел през декември 2026 г. То ще бъде посветено на опазването и популяризирането на подводното културно наследство и на обмена на добри практики между европейските държави.

В рамките на еднодневната си визита в Брюксел министър Евтим Милошев проведе и двустранна среща с министъра на културата на Франция Катрин Пегар. Във фокуса на разговора бяха възможностите за задълбочаване на българо-френското сътрудничество в три основни направления – подводното културно наследство, обменът на студенти, преподаватели и специалисти в областта на културата и културното наследство, както и сътрудничеството в киното и аудиовизуалните изкуства.

Сред обсъдените възможности бяха обменът на научен и практически опит, съвместните изследвания и обучения в областта на подводната археология, както и привличането на френски специалисти за работа с българския Институт за подводно наследство в Созопол. Акцент беше поставен и върху насърчаването на студентската мобилност, професионалните специализации и обмена на експерти в музейното дело, консервацията и реставрацията.

В областта на киното и аудиовизуалните изкуства двамата министри обсъдиха възможностите за насърчаване на българо-френските филмови копродукции и професионалния обмен между продуценти, режисьори и млади творци. Обсъдено беше и по-широкото представяне на българското кино във Франция и на френското кино в България. Беше откроена и възможността за развитие на инициативи за разпространение на европейско аудиовизуално съдържание чрез цифровите платформи, включително ARTE + Europe.

Участието на министър Евтим Милошев в заседанието на Съвета на ЕС и срещата с френския му колега са част от активния ангажимент на България за формиране на общи европейски политики в областта на културата, защитата на културното наследство и подкрепата за творческите и аудиовизуалните индустрии.