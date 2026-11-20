Снимка и видео: Ерик Борозенков, NOVA
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Жители на столичния квартал „Христо Смирненски” протестират срещу авариите в „Топлофикация” и липсата на парно и топла вода.
Заради недоволството е блокирано движението на улиците „Христо Смирненски” и „Слатинска река”.