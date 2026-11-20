Тази седмица в рубриката „Непознатите земи” репортерът на NOVA Ерик Борозенков ни отвежда в Мароко – на пътешествие из африканската филмова индустрия и величествените скални образования в страната.

Десетки световни хитове оживяват в мароканското филмово студио „Атлас”, наричано още „африканския Холивуд”. Заедно с водача Амир, който е бил част и от хитовата поредица „Игра на тронове”, екипът ни влиза в декорите на храма в Луксор, където са заснети сцени от продукции като „Мумията”, „Клеопатра”, „Тутанкамон” и „Моисей”. В залата на Клеопатра посетителите могат да се докоснат и до нейния трон.

Дълбоко в южната част на Мароко, в подножието на Високия Атлас, се простира скалната перла на държавата – долината Дадес. От едната ѝ страна са сухите склонове, оголените скали и червеникавите планини, а от другата – зелени градини, ниви и дървета покрай реката, където вятърът и сезонните потоци създават причудливи форми, тесни проходи и стръмни стени.

Пълните епизоди от „Непознатите земи” – рубриката на NOVA в партньорство с Explorers Club Bulgaria, очаквайте всяка неделя в „Събуди се”.