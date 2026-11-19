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След 13 години чакане, милиарди долари и милиони фенове пред екраните световната мания по GTA 6 вече е факт. Най-очакваната видеоигра най-после излезе, а почитатели по целия свят си вземат отпуски, за да играят денонощно.
Действието ни връща във Вайс Сити – виртуалната версия на Маями, където престъпления, преследвания и опасни мисии са част от ежедневието.
Данните сочат, че вече са продадени около 17 милиона копия за над 1,5 млрд. долара. Първите отзиви са възторжени, а играта вече се нарежда сред най-високо оценените в историята.
Редактор: Ина Григорова