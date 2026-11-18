34-годишна учителка от Австралия беше осъдена на 8 години и половина затвор, след като се призна за виновна за сексуално насилие над 12-годишно момче, което е било неин ученик. Жената родила дете от него през януари тази година, съобщава New York Post.

Наоми Текеа Крейг се разплакала в съда във вторник, когато чула присъдата си. Тя се признала за виновна по 12 обвинения, свързани със сексуални посегателства над дете под 13-годишна възраст, склоняване на непълнолетен към сексуално поведение и притежание на материали със сексуална експлоатация на деца.

Насилието започнало през август 2024 г., когато момчето било на 12 години. По това време Крейг била омъжена и имала малък син.

Двамата се запознали през 2023 г., когато момчето учело в училището, в което тя преподавала музика. Жената ръководела училищната му музикална група и постепенно се сближила с майката на детето. В последствие Наоми получила ключ от семейния им дом и продължила да поддържа контакт със семейството, след като момчето преминало в друго училище.

Според материалите по делото учителката използвала близостта си с детето, за да упражнява контрол над него. Тя му изпращала неподходящо съдържание и го притискала да поставя отношенията си с нея над контактите с други хора. Купила му и абонамент за музикална платформа, заплашвайки го, че ще бъде прекратен, ако той не изпълнява желанията ѝ.

„Тя го притискала относно контактите му с момичета, казвала му да ѝ бъде верен и да я поставя пред всички останали“, заявил прокурорът Марк Никол.

Случаят бил разкрит през декември 2025 г., когато майката на момчето установила какво се случва, след като прегледала записи от охранителна камера, инсталирана в дома им. Това станало няколко седмици преди Крейг да роди момиченце през януари 2026 г.

Прокурорът определил преживяното от детето като „кошмар без край“ и подчертал, че обвиняемата е била наясно с уязвимостта му. „Това не е еднократно импулсивно решение - случвало се е отново и отново“, заявил Никол по време на съдебното заседание.

Съдия Джон Прайър подчертава, че жената знаела възрастта на момчето по време на извършването на престъпленията.

Крейг ще бъде вписана доживот в регистъра на сексуалните престъпници. Тя ще има право да поиска условно предсрочно освобождаване след изтърпяване на шест години и половина от наказанието си.