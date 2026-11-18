Двама български граждани са обект на разследване в Румъния, след като при отделни проверки край Дунав мост 2 властите открили големи количества цигари, тютюневи изделия и електронни устройства за пушене без необходимите придружаващи документи. Общата стойност на задържаната стока се оценява на приблизително 970 000 румънски леи (181 300 евро).

Първият случай е от сутринта на 17 ноември, когато в района на Калафат е спрян товарен автомобил с българска регистрация, пътуващ към Унгария. Зад волана бил 48-годишен българин, който по документи превозвал колетни пратки.

При проверката на ремаркето обаче служителите открили четири палета с кашони, в които имало над 136 000 цигари с български бандерол, близо 619 000 тютюневи стика за нагреваеми устройства и 380 електронни устройства за пушене. Водачът не представил документи, удостоверяващи произхода на товара. Стойността на намерените изделия надхвърля 900 000 леи.

Същата вечер, около 19 часа, гранични полицаи и митничари проверили и лек автомобил с белгийска регистрация, пристигащ от България. Той също бил управляван от български гражданин.

В колата били открити 2250 кутии цигари, съдържащи общо 45 000 къса. Те били укрити в два пътнически багажа и в пространството за резервната гума. Стойността им е изчислена на около 70 000 леи, като шофьорът също не успял да докаже произхода им с документи. Общо при двете проверки са установени над 181 000 цигари, близо 619 000 тютюневи стика и стотици устройства за пушене. Откритите тютюневи изделия са иззети като доказателства. Румънските власти проверяват дали са извършени престъпления, свързани с незаконното притежание и разпространение на акцизни стоки.