Израелската армия започна военна операция в централната част на Ивицата Газа, в територия, контролирана от палестинската групировка „Хамас“. Действията се провеждат западно от т.нар. Жълта линия, която разделя районите под израелски и палестински контрол след влизането в сила на примирието през миналата година.

„Израелските отбранителни сили започнаха по-рано днес целенасочена операция в Ивицата Газа, западно от Жълтата линия, за да отстранят заплаха за израелските военнослужещи, действащи в района“, заявиха от израелската армия.

Израелски танкове са заели позиции източно от бежанския лагер Нусейрат в централната част на анклава.

За интензивен артилерийски обстрел и придвижване на израелски военни машини в района съобщава източник от службите за сигурност в Газа. По думите му от обяд продължават престрелки и въздушни удари. Израелската армия заяви, че операцията е насочена към отстраняване на заплаха за военнослужещите, действащи в района.

„В района на централната част на Ивицата Газа има инфраструктура на „Хамас“, посочиха военните. В операцията участват израелски военнослужещи и представители на Агенцията за сигурност.

Жълтата линия беше обявена от Израел след началото на настоящото примирие през октомври 2025 г. Тя разделя териториите под израелски контрол от тези, контролирани от „Хамас“. Според израелската армия страната контролира над 60% от палестинската територия.

Жители на засегнатите райони съобщават, че са напуснали домовете си от съображения за сигурност. За мнозина това е поредното принудително разселване от началото на войната.

„Когато чухме обстрела и експлозиите, изпаднахме в ужас, особено тъй като живеем близо до районите, в които навлизат израелските войски“, разказва Ум Ахмад ал-Тартури, жителка на бежанския лагер Ал-Бурейдж.

27-годишният Махмуд ал-Саафин също се опасява от нова офанзива. „Страхуваме се, че това може да е началото на по-мащабна операция и че отново ще бъдем принудени да напуснем домовете си, тъй като все още не сме се възстановили от последиците на предишната война и разселването“, казва той.

Повечето от 2,1 милиона жители на Ивицата Газа са били принудени да напуснат домовете си поне веднъж след началото на войната на 7 октомври 2023 г., когато „Хамас“ нападна Израел.

Междувременно израелската опозиция спечели първата си голяма битка в парламента след изборите на 27 октомври. Кнесетът избра Матан Кахана от партията „Яшар“ на Гади Айзенкот за свой нов председател. Той заменя Амир Охана от управляващата „Ликуд“ на Бенямин Нетаняху. Решението ограничава влиянието на досегашния премиер върху работата на законодателния орган, съобщава CNN.

Кахана получи подкрепата на 66 депутати. Кандидатът на „Ликуд“ Офир Кац, който е парламентарен координатор на управляващата коалиция, събра 52 гласа.

Опозицията вече контролира пленарните заседания, ключови парламентарни комисии и законодателната програма. Сред първите ѝ задачи е да възстанови предишния модел за избор на съдии и да отмени промените, ограничаващи правомощията на главния прокурор. През 2023 г. съдебната реформа на правителството на Нетаняху предизвика масови протести в Израел.