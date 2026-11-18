САЩ засилват военното си присъствие в Близкия изток. В района вече е разположен трети самолетоносач, потвърди централното командване на въоръжените сили. Самолетоносачът „Теодор Рузвелт” пристигна в Близкия изток, с което американските ударни групи в региона стават три. Десетки по-малки американски военни кораби поддържат блокадата на иранските пристанища. Подготвят ли се САЩ за продължителна военна операция или целят демонстрация на сила спрямо Техеран? Темата коментира в „Обедния информационен блок” на NOVA NEWS журналистът Мохамед Халаф.

Тръмп все още иска да упражни по-голям натиск върху Иран, въпреки че САЩ вече правят някои отстъпки по отношение на предварителните условия. Иран виждат като победа за тях резултатите от изборите в САЩ, коментира Халаф.

„Те виждат, че няма за какво да отстъпват повече, защото сега президентът Тръмп няма тези инструменти, с които може да упражнява сила. Иран иска да постигне споразумение, което да задоволи техните интереси и предимно това – да получават повече от милиардите, които са запорирани в американските банки”, каза Халаф.

Според него в момента администрацията във Вашингтон е разделена на три различни мнения. „Първото е на държавния секретар по финансите, който смята, че по-голям натиск, по-дълга икономическа блокада и нови санкции ще доведат до разруха в Иран и те ще приемат споразумението, което искат САЩ. Второ беше на Джей Ди Ванс, който повече иска преговори и отстъпки към Иран. Но президентът Тръмп го елиминира като посока. Третото – това е министърът на войната заедно с държавния секретар Марко Рубио. Те искат война, но има нюанси между двамата”, коментира журналистът.

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