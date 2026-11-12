Нови американски удари срещу Иран са „много малко вероятни“. Това обяви преди 2 дни американският президент Доналд Тръмп, като подчерта, че страната е на практика унищожена във военно отношение.

Може ли да се говори за смекчаване на тона или по-скоро се наблюдава затишие пред буря? Темата коментираха в предаването „Твоят ден” журналистът и арабист Нина Спасова и военният експерт Ивайло Иванов, който е анализатор от Съюза на офицерите от резерва „Атлантик”.

„Общественото мнение в САЩ категорично показва, че не иска тази война да продължава”, коментира Нина Спасова. Тя цитира данни, според които 70% от американците искат войната да спре. „Може би за да ги успокои, Тръмп каза, че войната на практика е приключила и САЩ ще се съсредоточат върху икономическите и финансовите санкции”, коментира Спасова.

Тя обаче посочи, че има изостряне на риториката от страна на Техеран. „В тези последни няколко дни заплашиха всички. Заплашиха Израел за пореден път, заплашиха американските бази в Европа и всички, които се използват за атаки срещу Техеран. Заплашиха САЩ и хора от близкото обкръжение на Тръмп” припомни тя.

„За Тръмп може би военните действия са спрели, но въпросът е Иран какво мисли по този въпрос. Тръмп не е този, който командва развитието на събитията. И от тази гледна точка американската администрация продължава да се лута в това как да продължи оттук нататък след изборите”, каза Ивайло Иванов.

Според него Иран е постигнал целите си. „Те бяха най-вече да нанесе такива поражения на региона и на световната икономика, че всъщност да направи всякаква бъдеща мисъл за военни удари, за военна ескалация срещу Иран немислима”, смята Иванов.

„На второ място – да задържи американските части, които са в региона, възможно най-дълго, което да се транслира в политическа загуба на президента Тръмп през междинните избори”, коментира Иванов.

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