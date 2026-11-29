Южен Китай - екзотика, дракони и ароматни чаени листа. Там, където модерният мегаполис оживява пред очите ни, за да ни покаже една различна Азия. Тук всяка улица крие история, всеки пейзаж обагря представите ни, а хоризонтът сякаш е безкраен. В поредното приключение се впускаме с Explorers Club Bulgaria.

Предстои ни да видим едни от най-цветните космополитни градове, които събират под светлините си милиони хора и култури, да се потопим в свят на величествени скални исполини, мистични мъгли и планински върхове, за да се спуснем отново в подножието - където ни очакват живописни гледки, почти като от картина.

Първата ни спирка - Шанхай. Градът, който тупти в ритъма на бъдещето. Мястото, в което древната история и футуристичните небостъргачи се срещат под един и същи градски хоризонт. Наричат го още Париж на Изтока или Китайския Чикаго.

А кой град е наричан Шанхайската Венеция? Повече гледайте във видеото.