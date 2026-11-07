Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че вчера американската армия е нанесла нови ограничени удари по Иран, а тяхната цел са били системи за противовъздушна отбрана. 

В разговор с журналисти стопанинът на Белия дом определи военните действия като "незначителни".

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"Бяха изградили известен брой средства за противовъздушна отбрана, но ние ги извадихме от строя, отне ни не повече от 15, а може би и 5 минути", каза американският лидер малко след като пристигна в Уест Палм Бийч, Флорида. 

Преди това ирански медии съобщиха, че в района на град Суза на остров Кешм са отекнали взривове. Островът се намира в стратегическия за доставките на петрол Ормузки проток.

САЩ нанесоха удари по Иран и в понеделник, като ги определиха като отбранителни. Тогава взривове отекнаха на островите Кешм и Хенгам в Ормузкия проток и в района на намиращия се в съседство на брега на материка град Бандар Абас. Вчерашните удари бяха първите след тежката загуба на Републиканската партия на Тръмп на американските междинни избори във вторник.

Редактор: Никола Тунев

Източник: Владимир Сахатчиев, БТА