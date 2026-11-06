Русия се е договорила да достави на Иран 90 пускови установки за управляеми ракети. Информацията е от секретни документи на руската отбранителна индустрия, до които е получил достъп британският „Гардиън”. Става дума за въоръжение, използвано от руски бойни хеликоптери във войната срещу Украйна.

Според документите доставките е трябвало да приключат до края на 2025 година, но няма потвърждение дали са осъществени.

Разкритията идват в момент, когато Вашингтон обмисля следващите си действия срещу Иран. Доналд Тръмп досега твърдеше, че Москва оказва съвсем ограничена военна подкрепа на Техеран.