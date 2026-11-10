Снимка: БГНЕС/ЕПА
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Американските военни нанесоха нов целенасочен удар по Иран
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Нови американски удари срещу Иран са „много малко вероятни“, обяви американският президент Доналд Тръмп, като подчерта, че страната е на практика унищожена във военно отношение.
Тръмп все пак заяви, че Съединените щати са готови за действие, ако обстоятелствата се променят.
Това не е първият път, когато Тръмп прави подобно изявление, а иранските власти многократно са изразявали съмнения относно коментарите на Тръмп за разрешаването на конфликта.
"През последната седмица през Ормузкия проток е преминало повече петрол, отколкото когато и да било в историята му. Така че се справяме много добре, но в този момент не смятаме, че ще е необходимо да ги удряме. Военната акция не изглежда особено необходима, но сме в бойна готовност и сме готови да действаме при всяка промяна в обстановката. Израел и целият Близък Изток са защитени от иранската опасност и заплахи. И наблюдаваме динамика, сочеща към края на този конфликт. Мисля, че той ще приключи доста скоро", заяви американският президент.
Редактор: Ивета Костадинова