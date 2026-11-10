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Украйна възобнови атаките си срещу руски петролни рафинерии
В Абу Даби започнаха преговори между представители на Русия, Украйна и Съединените щати, насочени към намиране на решение за прекратяване на войната. Разговорите се провеждат на фона на сериозни разногласия между Москва и Киев както по териториалните въпроси, така и по формата на дипломатическите срещи.
Преди да седне на масата за преговори с руската делегация, украинският екип проведе консултации с представители на Франция, Великобритания, Германия, Италия, Европейския съюз и НАТО. Отделни разговори бяха проведени и с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.
Основният спор между Москва и Киев остава бъдещето на Донецка област в Източна Украйна, по-голямата част от която е под руски контрол. Кремъл настоява украинските сили да се изтеглят и от териториите, които все още контролират в региона. Украйна от своя страна се противопоставя на подобна отстъпка и предлага прекратяване на бойните действия по настоящата фронтова линия.
Разминавания има и относно участниците в преговорния процес. Русия е отхвърлила възможността европейски представители да се включат пряко в тристранните срещи. Затова съюзниците на Украйна ще присъстват в Абу Даби в ролята на партньори и консултанти на украинската делегация, без да участват непосредствено в разговорите с Москва.
Засега остава неясно дали преговорите ще доведат до сближаване на позициите по ключовите въпроси, които продължават да възпрепятстват постигането на мирно споразумение.
Редактор: Ивета Костадинова