Снимка: Стопкадър
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10 години затвор за един от най-известните активисти на продемократичното движение в Хонконг. Джошуа Уонг беше осъден за сговор с чуждестранни сили въз основа на закона за националната сигурност, наложен от Пекин.
30-годишният активист беше обвинен, че през 2020 г. е призовал чужди държави и организации да наложат санкции срещу Китай и Хонконг. Уонг призна вината си през септември.
Той се превърна в едно от международните лица на продемократичните протести в Хонконг през 2019 г., избухнали срещу засилващото се влияние на Пекин. Година по-късно Китай наложи Закон за националната сигурност, използван за преследване на активисти и опозиционери.
Редактор: Дарина Методиева