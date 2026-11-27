„Феновете на „Олимпик“ (Марсилия) извършиха терористимен акт. УЕФА трябва да се намеси. Този отбор няма място в европейските турнири“, заяви Тодор Батков в ефира на „Здравей, България“ относно нападението над привърженици на „Левски“ във Франция.

По думите му атаката е станала минути преди началото на мача, когато група привърженици на френския отбор са нахлули при българските фенове и са започнали да ги нападат.

„В следващия момент стюардите около нас изчезнаха и се появиха хора с дървени, метални прътове, ножове, пожарогасители и започнаха масово да нападат, който видят“, разказа Батков.

Той посочи, че част от групата е успяла да се укрие във VIP ложа, но други привърженици са пострадали сериозно. По негов разказ има тежко ранени, сред които и човек, паднал от горна на долна тераса на стадиона, след като преди това е бил заплашван с нож.

„Има бити жени. Атаката беше около 4-5 минути. След това сами се оттеглиха обратно“, разказа още Батков, като определи случилото се като организирана атака.

По думите му сред пътуващите с делегацията има жени, деца и близки на футболистите. Той твърди, че нападението е било извършено без предварителна провокация от страна на българските привърженици.

Батков разказа и за проблеми с организацията от страна на домакините, като посочи, че още предишната вечер хотелът, в който са били настанени част от българите, е бил атакуван, а двама души са пострадали. При нападението имало счупени витрини и намеса на полицията.

Според него реакцията на домакините по време на атаката на стадиона е била неадекватна. Той изрази разочарование и от реакцията на ръководството на „Левски“, както и от факта, че мачът е бил проведен и завършил по обичайния начин въпреки случилото се.

„За мен не е нормално мачът изобщо да започне и не е нормално мачът да завърши“, коментира още Батков.

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