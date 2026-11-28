Снимка: БГНЕС
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След кървавите атаки на фенове на „Олимпик” (Марсилия) над привържениците на „Левски” в четвъртък вечерта, вчера част от българските запалянковци се завърнаха у нас.
„Нападнаха делегацията, която беше в другия сектор. Опитах се да ги предупредя преди мача, че може да се случи. Ходя на мачове отдавна и горе-долу ми беше ясно. Бях казал, че ако не си взема билет точно за гостуващия сектор – „клетката“, аз не бих отишъл там. И така и стана”, разказа един от прибралите се фенове.
Отрича да е имало провокация, смята, че така френските медии искат да оправдаят случилото се.
„Като са седнали нашите фенове във VIP сектора, да са викнали „Само Левски!“. После ми казаха: „Ние викнахме един път и оттам всичко тръгна“”, разказва още мъжът.
Очаква домакините на мача да бъдат наказани. „Това не е просто две агитки да се сбутат за половин минута. То си беше направо опит за убийство - 10 минути. Не един-два шамара, а налагане, налагане, налагане. И по правилник трябва да се извади отборът от турнира и да му се наложи и още по-тежка забрана. Например една-две години да не участва”, казва мъжът.
Гледката е била страшна, сподели друг фен. „Виждаха се нашите фенове, които ги биеха от другата страна, не можеха да дойдат при нас”, казва мъжът.
Редактор: Ина Григорова