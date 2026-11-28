Прогнозите за сняг през почивните дни и студ през първата половина на декември ще се оправдаят. С развитието на средиземноморски циклон ще е налична необходимата влага, а преносът на леден въздух от север ще катализира значителни количества сняг в някои райони на страната.

В събота ще е облачно и ще вали с кратки прекъсвания през целия ден. Преди обяд валежите ще са от дъжд, в планините - от сняг. Температурите ще достигнат максима си за деня от 3 до 8 градуса.

С напредване на застудяването, в ранния следобед дъждът ще започне да се обръща в сняг. До полунощ това ще се случи в Северна и в Западна България. Ще задухат силни северни ветрове, особено в областите край морето. Там ще има условия за високи вълни.

В неделя ще остане облачно и студено с температура в топлите часове между минус 3 и плюс 3 градуса. Тенденцията е снеговалежът да намалява и да спира – преди обяд в Дунавската равнина, по-късно през деня и в Южна България.

Снежната покривка сутринта на 30 ноември (понеделник) ще е до 40-50 см в планините, до 15-20 см в Западния и Централния Предбалкан, между 5 и 10 см в по-ниската част на Западна и Централна България. Съвсем символично ще побелее голяма част от крайбрежието и отделни топли точки в югоизтока.

При задаващата се сложна обстановка има риск от усложнения в трафика и затваряне на пътни участъци за почистване. С усилването на вятъра са възможни преспи и навявания, особено в планинската и предпланинската зона в Западна и Централна България.

Най-критичният момент са ранните часове в неделя, когато не е препоръчително да се пътува без основателна причина.

Междувременно по Черноморието се очаква силно щормово вълнение. С мощния пренос на студен въздух от арктическите ширини, североизточните ветрове от неделя до към средата на предстоящата седмица ще са със скорост до над 100 километра в час. Ще има условия вълните да достигнат максимална височина до 7-8 метра.

Подобна обстановка вероятно ще наруши нормалния черноморски трафик. Възможно е да има щети по бреговата ивица - отнесени плажове и всякакви постройки или конструкции на близко до водата разстояние.

Първите дни на декември ще са особено студени. Сутрините ще са с разкъсване на облачността и в районите с ясно и тихо време термометрите ще измерят до минус 10 - минус 15 градуса.

Следващата валежна обстановка ще е около Никулден. Предвид студеното време, ще вали сняг, дъжд – само по крайбрежието. Студът вероятно ще отпусне чак около 10 декември.

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