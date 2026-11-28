Летим над Трънско и Брезнишко и наблюдаваме отвисоко пръснатите в този край планински куполи. Това са масивите на Руйско-Верилската планинска редица, а между тях се снишават най-студените котловини в България.

Рано призори в края на ноември животът в Лялинци, едно от селцата в региона, е застинал под леда при температура под минус 10 градуса. Слънцето обаче гали билата на Стража и Любаш – двата масива, обградили долината на Лялинската река. Минаваме покрай средновековния храм „Свети Никола“ и тръгваме към издигащия се на 1399 метра връх Любаш.

Пътеката нагоре се движи по северното ребро на планината. По-голямата част от изкачването е през открити участъци. В гората се влиза за кратко. Ако следва маркировката, човек трудно би могъл да се обърка.

Въпреки че преходът не е особено труден или дълъг, би било голяма грешка да подценим опасностите на студеното време. Рано сутрин температурата е под нулата, а цялата пътека е заледена.

Нагоре по стръмния склон вървим по гол участък, покрит от замръзнала трева. Над 1200 метра вече имаме поглед към магнетичната късноесенна мозайка, характерна за Трънско-Брезнишкия край.

Върхът е обзорен, с широк хоризонт във всички посоки. На север погледът минава покрай съседната планина Стража и стига до снежните шапки на Западна Стара планина, на югоизток виждаме ясно Витоша, по-далече и Рила. Високите силуети в южна посока пък са на Осоговската планина.

Името на върха идва от предание, което в годините се е развило в различни варианти. Историята е свързана с невъзможната любов на двамата влюбени Яблена и Любаш. Момъкът изнесъл девойката на върха, но загинал в пристъп на изтощение.

Изкачването на Любаш е възможно по два основни маршрута – от селата Ребро и Лялинци. Който и да изберете, преходът отнема около час и половина нагоре и около час надолу.



