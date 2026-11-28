Страната ни е сред държавите в Европейския съюз с най-бързо застаряващо население, сочат данните на Националния статистически институт. За да се преборят с демографската криза все повече малки общини у нас по примера на европейските държави предлагат финансови стимули, за да задържат младите хора и да увеличат раждаемостта. В Чепеларе от този месец вдигаха три пъти сумата, която предлагат за новородено или осиновено дете. Така помощта вече е 1500 евро и е най-високата, която се дава в Родопите.

През 2020 година в страната са родени 59 000 деца, а през 2025 са 50 241. В община Чепеларе през 2024 година са се родили 37 деца, а през миналата година техният брой е бил 25.

Дарина Кьосева е една от тези майки, които ще могат да се възползват от помощта при следващото раждане. Като родител на 9 месечно бебе смята, че сумата от 1500 евро е добра финансова инжекция за семейния бюджет, особено когато единият родител работи, а другият е в майчинство.



"Разходите са много. Парите със сигурност ще свършат бързо, но пък ще помогнат за дрешки, за памперси, за храна на детето. То вече израства и има нужда от по-нови и различни играчки. Със сигурност това е един голям стимул, защото сумата далеч не е малка. Доста общини изобщо не предлагат такава помощ", споделя Дарина.



Майката пресмята, че около 500 евро месечно са нужни за отглеждането на едно бебе. Като за последните месеци най-много са се увеличили цените на памперсите и пюретата. Ако до мината година бурканчето е било между 2 и 3 лева, сега цената е двойно - от 2 до 4 евро.



До момента размерът на еднократната помощ за новородено или осиновено дете е била 511 евро. С увеличението от този месец сумата нараства почти три пъти и става 1500 евро. За нея могат да кандидатстват и семействата, които живеят в близките 10 села до Чепеларе, разяснява кметът на града.



Кметът на Община Чепеларе Боран Хаджиев казва: "Сумата се изплаща на два етапа. Първият, когато детето навърши година и половина, се дават 1000 евро. След това до 3 години се дават още 500. Като единственото задължение на родителите е да предоставят документ, че последната година дето е било в нашите детски градини".



Така получаването на пълния размер на помощта се обвързва и с посещаването на местна детска градина. Това е условие, което цели да насърчи задържането на младите семейства и децата в общината. Градините са три. "Хубаво е, че тази помощ се обвързва с посещаването на детската градина и още по-хубавото е, че няма месечна такса за посещение в детската градина", казва Полина Малинова, която също е родител.

В родопското градче обаче няма нито един специализиран детски магазин. Поради тази причина родителите най-често посещават местната книжарница. Само там се продават играчки. Георги Сивенов, който работи в магазина, споделя, че хората се съобразяват с цените при пазаруване.



Кметът на родопския град, в който живеят близо 5 хиляди души, смята че финансовият стимул от 1500 евро ще задържи младите хора. "Хората, които остават тук, работят в областта на туризма, във фабриката за ски, в горските кооперации. Имаме всичко необходимо те да се чувстват добре", казва Хаджиев.



Липсата на атрактивна работа обаче, ниските доходи и високата инфлация са само част от причините младите да напускат Чепеларе и да изберат големия град. "Всичко е събрано в големия град. Там има много повече работни места, повече условия за млади хора, университети, студентски кариери и за това младите хора бягат натам. Най-вече студентите", разказва Дарина.



Но има и такива като нейното семейството, които са заменили Пловдив за Чепеларе. "Една от причините е по-спокойния начин на живот, по-малко стрес, по-малко забързано ежедневие, чистият въздух. Това е много полезно за израстването на едно дете", казва още Дарина.

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