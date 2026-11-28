Създателите на Dark се завръщат с нов сериал по HBO. Лентата е със заглавие Sonnental, а вече излезе и първият тийзър.

Германския мистериозен трилър ще включва шест епизода и е дело на творческия тандем Янте Фризе и Баран Бо Одар. Поредицата ще потопи зрителите в зловещата атмосфера на малък град, престъпления, преплетени с фолклорни мотиви, и психологически ужас.

Сюжетът проследява разследване на брутално убийство, което връща Аня Фоглер в родния ѝ град. В ролята е Лиза Викари, позната на зрителите на Dark като Марта Нилсен. Аня работи като криминален профайлър и скоро открива, че поредицата от убийства следва мотиви от книгата Der Struwwelpeter. Това е произведение на франкфуртския лекар и психиатър Хайнрих Хофман от 1844 г. Илюстрованата книга е публикувана от 1845 г. и съдържа няколко мрачни истории, в които главните герои са деца, с които се случват инциденти заради небрежно или лошо поведение.„Щрувелпетер“ е една от най-успешните немски детски книги и е преведена на множество езици.

Ян Фридрихсен играе сина на Аня – Макс, а Ирис Бьом е в ролята на майка ѝ Керстин. Лиза Викари изпълнява ролята на профайлърката Аня Фоглер, а Петер Курт – познат от Babylon Berlin, Inventing Anna и Criminal: Germany – играе колегата ѝ следовател Норберт Трошиц. В актьорския състав са още Мерлин Роуз, Мария Симон, Мишел Матичевич и Стипе Ерцег.

Създател на Sonnental е Матия Драгоевич, който пише сценария заедно с Боб Конрад, познат от работата си по Kleo и 4 Blocks.

Ленарт Руф режисира и шестте епизода. Създателите на DARK този път са продуценти.