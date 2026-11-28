Санкции до 7 000 евро за работодатели, които не плащат празничен труд по Коледа и Нова година.

Коледните празници започват на 24 декември, четвъртък, и продължават до 28 декември, понеделник, включително.

Вторият ден на Коледа – 26 декември, се пада в събота и първият работен ден след празниците също ще бъде неприсъствен.

Но как ще ни бъде платен трудът?

Работещите на 24, 25 и 26 декември, както и на 1 януари, имат право на най-малко двойно възнаграждение. Ако трудът е извънреден, се дължи и допълнително 100% увеличение.

Тази година 28 декември е неприсъствен ден и с увеличение от 75% се заплаща само положеният извънреден труд.

При сумирано изчисляване на работното време не се дължи това увеличение.

„Важно е да разполагаме на първо място с писмени документи за това, че сме полагали труд. Първо, за извънредния труд е важно да уточним, че той задължително се възлага със заповед, която се издава от работодателя минимум 24 часа по-рано. Тоест ти трябва да си запознат с това, че ще полагаш труд в рамките на този празничен ден. А за работещите по график това е поименният график. Това също е вид писмен документ, с който те могат да удостоверят пред нас, че са полагали труд за дадения празник“, обясни Ваня Джупарова, главен експерт „Връзки с обществеността“ в Главната инспекция по труда.



„Извършваме проверка. Имаме национален телефон, който е за подаване на сигнали: 0700 17 670. Във всяка една от териториалните ни дирекции също могат да се подават сигнали, така че, ако работещите смятат, че правата им са нарушени, те могат да се обръщат към Главната инспекция по труда. Санкциите са от 760 евро до 7669 евро“, допълни тя.