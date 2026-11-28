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На прага на туристическия зимен сезон планинските курорти у нас търсят работници от трети страни. Хотелиери в Пампорово и региона планират да наемат служители от Узбекистан, Киргизстан, Египет и Мароко. Причината е недостиг на персонал, най-вече в хотелите и заведенията за хранене. Към момента се търсят служители за кухните, главни готвачи, сервитьори, управители на ресторанти и лоби барове.
Курортът се готви да открие зимния сезон между 10 и 15 декември.
Повече гледайте във видеото.