Санкции до 7 хиляди евро грозят работодатели, които не заплащат труда на служителите си по време на коледните и новогодишните празници.

Празничните дни започват на 24 декември, четвъртък, и продължават до 28 декември, понеделник, включително. Вторият ден на Коледа – 26 декември, се пада в събота, затова и първият работен ден след празниците ще бъде неприсъствен.

Но как ще ни бъде заплатен трудът? Работещите на 24, 25 и 26 декември, както и на 1 януари, имат право на най-малко двойно възнаграждение. Ако трудът е извънреден, се дължи и допълнително увеличение от 100%.

Тази година 28 декември е неприсъствен ден. За него с увеличение от 75% се заплаща само положеният извънреден труд.

При сумирано изчисляване на работното време такова увеличение не се дължи.

„Важно е на първо място да разполагаме с писмени документи, удостоверяващи, че сме полагали труд. За извънредния труд е важно да уточним, че той задължително се възлага със заповед, която се издава от работодателя минимум 24 часа предварително. Тоест служителят трябва да е запознат с това, че ще полага труд в рамките на съответния празничен ден. За работещите по график такъв документ е поименният график. Той също може да послужи като писмено доказателство, че са полагали труд по време на празника", обясни главният експерт „Връзки с обществеността“ в ГИТ Ваня Джупарова.

По думите ѝ от ГИТ извършват проверки. "Имаме национален телефон за подаване на сигнали: 0717 670. Сигнали могат да се подават и във всяка една от териториалните ни дирекции. Така че, ако работещите смятат, че правата им са нарушени, могат да се обърнат към Главна инспекция по труда. Санкциите са от 760 до 7669 евро“, допълни Джупарова.