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Миро и Елизабет представиха новата си съвместна песен, която събра над един милион гледания за малко повече от седмица.
Музикалният проект е създаден по време на събитието Sofia Songwriting Camp с участието на чуждестранни продуценти.
„Много обичам тази песен, много ми е специална. Когато видяхме толкова позитивни коментари в социалните мрежи, беше уникално”, сподели в ефира на „Събуди се” Елизабет.
„Тя си заслужи тази песен, защото тя съществува благодарение на нея. От мен се искаше много малкото – да кажа „да”. Много вярвам в нея”, каза Миро.
Повече гледайте във видеото.
Редактор: Ина Григорова