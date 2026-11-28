

Дни преди Никулден рибата отново е във фокуса на потребителите. Какво се търси най-много тази година? Запазва ли се интересът към традиционната риба за празника и как се отразява общото поскъпване на пазара?

Дни преди празника рибарите във Варна споделят, че морето има своя празничен принос.

„Чернокоп излиза основно. Сезонът е такъв в момента. Паламуд също“, казва рибарят Иван Василев.

Но зад всеки улов стои труд, риск и разходи. А когато говорим за цената на рибата, тя не започва от щанда, а много по-рано.

„Всичко поскъпва – рибата поскъпва, горивата, материалите. А и самият улов на риба стана много рискован. Знаете за проблемите в Черно море“, казва председателят на рибарско сдружение Велислав Вангелов.

Въпреки по-високите разходи за риболов, цената на улова зависи и от количествата на пазара.

„В момента цената на чернокопа на едро падна. В началото на сезона – септември, октомври, цената беше около 10 евро на едро. В момента на 5–6 евро се изкупува“, обясни Велислав Вангелов.

На рибната борса изборът е голям – чернокоп, паламуд, шаран, толстолоб. Въпреки разнообразието на щандовете, за много от клиентите изборът за празника вече е ясен – шаран. А търговците засега не отчитат сериозни промени в цените за празника.



