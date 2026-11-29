„Много хора не вярваха, че аз имам качествата да стана звезда”. Това признава Джордан пред Мариян Станков – Мон Дьо в „Храма на историите”.

Преди 20 години едно момче излиза на сцената с глас, който никой не оспорва. И с мечта, в която малцина вярват. Но зад историята на Джордан стои друг сюжет – за парите, властта и жестоките правила на попфолк индустрията.

„Всичко, каквото изкарвах, ми го прибираха. Аз оставах без пари. Аз съм си продавал колата, за да мога да си финансирам следващата песен. И съм ходил с ръждясалия стар бус на баща ми на участие. Крил съм се. Напуснах държавата ни, защото нямах друг избор”, казва Джордан.

Двадесет години след началото на кариерата си той разпродаде най-голямата зала в България за по-малко от 24 часа.

Джордан има своеобразна теология на успеха. Вярва, че Бог го е лишавал от голямата слава, докато не е бил достатъчно зрял за нея.

Разговаряхме за тази негова теория, за собствените му прегрешения, за изневярата и за желанието му да стане баща. В един момент от интервюто мениджърът на Джордан се разплака. Той е един от малкото свидетели на цялата тази история. И, вероятно, един от малкото хора в залата на бъдещия му концерт, за които двадесетте хиляди аплодиращи души няма да бъдат най-впечатляващата част от нея.