Бюджетът за 2027 година не може да бъде определен нито като силно социален, нито като дясно-консервативен, а големият проблем е, че държавата продължава да финансира текущи разходи с нов дълг. Това коментира в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS заместник-председателят на парламентарната група на ГЕРБ-СДС Румен Христов.

„Ако трябва да определя бюджета най-общо, бих казал: на всекиго по-малко, от всекиго по-малко“, коментира той и изрази притеснение от планирания външен дълг в размер на 8,6 млрд. евро. По думите му, ако от тази сума бъдат извадени 6 млрд. евро, предназначени за капиталови разходи и строителство, остават 2,6 млрд. евро, с които на практика ще се финансират текущи разходи и потребление.

Христов критикува и данъчната политика на управляващите, като припомни обещанията от предизборната кампания на управляващите, че данъците няма да бъдат увеличавани. Според него повишаването на данъчните оценки на недвижимите имоти с 30% на практика води до по-високо данъчно облагане, дори когато ставките формално остават непроменени. „Когато ти увеличиш базата, върху която се налагат тези проценти, дефакто увеличаваш и данъците“, посочи Христов.

Той изрази опасения и от допълнителното облагане на свръхпечалбите в банковия сектор, хранителните вериги и други сфери. Според него подобни мерки могат да разколебаят чуждестранните инвеститори, особено ако бъдат повторени и през следващата година.

По отношение на критиките на премиера Румен Радев за управлението на публичните финанси и пътя на България към еврозоната Христов заяви, че не приема обвиненията към предходното управление. Той припомни, че положителното решение за присъединяването на България към еврозоната е било взето на базата на изпълнените критерии към юни 2025 г. „Аз не мога да приема това твърдение“, заяви Христов. Според него по-сериозните забележки на Брюксел са свързани със сегашната и бъдещата бюджетна политика, тъй като прогнозите за 2027, 2028 и 2029 г. също не показват достатъчно добра бюджетна дисциплина.

Христов коментира и протестите на служителите в МВР и отбраната за увеличение на възнагражденията. Той подчерта, че уважава правото на протест, но припомни, че през миналата година заплатите в тези сектори са били увеличени значително.

На въпрос дали ГЕРБ-СДС ще поиска оставката на финансовия министър Гълъб Донев, Христов отговори, че подобна тема не е обсъждана сериозно. Той призна, че партията не е доволна от бюджета и отправя критики към финансовия министър, но подчерта, че решението за евентуална оставка зависи от парламентарното мнозинство.

По думите му вот на недоверие срещу кабинета на този етап би бил безсмислен заради стабилното мнозинство в Народното събрание. „Идеята за вот на недоверие би била загуба на време предвид това, което виждаме, че се случва всеки ден - и в комисиите, и в пленарната зала“, заяви Христов.

Той коментира и казуса с кмета на Варна Благомир Коцев, като постави под съмнение решението на Общинската избирателна комисия, свързано с отстраняването му. Според Христов има парадокс в това, че решението е мотивирано с неявяване на работа в период, когато кметът е бил задържан. „Не знам дали това беше най-правилното решение“, посочи той.

По повод гласуването за новите членове на парламентарната квота на Висшия съдебен съвет Христов обясни, че ГЕРБ-СДС е подкрепила почти всички предложения, направени от останалите политически сили, в знак на добра воля. „Ние показахме, че нямаме нищо против тази смяна да стане. Не се страхуваме от това. Тя е необходима и е крайно време да се случи“, заяви той.

Христов изрази надежда, че обновяването на Висшия съдебен съвет ще доведе до реални промени в съдебната система, макар да припомни, че предишните конституционни промени не са дали очакваните резултати.

Целия разговор гледайте във видеото.