Той беше в клетката на българските фенове на „Левски” в Марсилия. Героят от Свиленград, който гасеше пожара в Сакар планина – Светослав Димитров. В ефира на „На фокус” той разказа от първо лице за нападенията на стадион „Велодром”.

„Видяхме нещо ужасно. Може би видяхме наистина реална опасност за живота си. Чувстваш се безпомощен. Ние бяхме в клетката. Може би минута преди мача започнаха да нахлуват фенове на „Олимпик” в централната част на трибуната. След което тръгнаха да атакуват клетката, в която бяхме ние”, разказа Светльо.

По думите му нападателите хвърляли бомбички към сектора, а агресията срещу българските привърженици продължавала. „Най-фрапиращото нещо беше, че те продължаваха да бият хора от феновете на „Левски”. Хвърляха бомби и след всяка хвърлена бомба имаше екстаз по трибуните”, сподели той.

Светльо разказа, че по време на атаката на стадиона не е имало полицейско присъствие. „Полиция нямаше. Имаше извън стадиона. На стадиона имаше единствено стюарди, които бяха много малко. При тяхната атака те даже не се опитаха да ги спрат. Може би полицията дойде 15 минути след като се случи това нещо”, заяви той.

След инцидента Светослав оказал морална подкрепа на пострадалите българи. „Имаше много ранени хора в нашия сектор. Имаше човек в инвалидна количка, който е бил в ложата и е бил нападнат. Това не мога да го опиша”, разказа той.

По думите му прибирането на българска земя продължило два дни, като маршрутът им включвал прекачване през Будапеща.

Светослав направи паралел между преживяното на стадиона и тежкия инцидент с пожара в Сакар планина, при който самият той пострада. „Може би са сравними, защото пожара, през който преминах аз, самата случка и моментът на изгарянето не го помня. Помня само болката след инцидента”, сподели той.

По думите му преживяното в Марсилия е било различно. „В този момент чувстваш, че не можеш да направиш нищо и че ако тези хора влязат вътре при теб, може и да не успееш да излезеш жив”, допълни Светльо.

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