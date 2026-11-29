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Пожар, избухнал през нощта и продължил да бушува и в неделя, е унищожил голяма част от сградата на кметството в Намюр, столицата на белгийския регион Валония.
Около 30 пожарникари все още са на място, за да „овладеят останалите огнища, но вече няма опасност от разпространение на пожара“, заяви ръководителят на регионалната противопожарна служба в Намюр Пиер Бока.
🔴L’Hôtel de ville de Namur ravagé par un incendie en Belgique ➡️ https://t.co/yyxZdFUA9y https://t.co/Q9763zkl6D— Le Parisien (@le_Parisien) November 29, 2026
Той добави, че мащабният огън не е взел жертви. Само един пожарникар е получил леки наранявания по време на гасенето.
Video | Veel rook bij hevige brand in stadhuis Belgisch Namen https://t.co/gwRpsbr7O3— NU.nl (@NUnl) November 29, 2026
Причините за пожара все още не са известни. Огънят е избухнал в сградата, която е била в процес на ремонт, и е унищожил по-голямата част от помещенията на общинската администрация. Хиляди документи са изгорели при пожара, съобщи временно изпълняващата длъжността кмет Шарлот Базелер.
Namur : l’Hôtel de Ville ravagé par un incendie, un pompier blessé – « Un drame absolu » https://t.co/CmfkUjELds— 21News (@21NewsBE) November 29, 2026
„По-голямата част от кметството е унищожена. Това е истинска трагедия“, написа във Фейсбук белгийският външен министър Максим Прево, който е родом от Намюр.
Редактор: Станимира Шикова