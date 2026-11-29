Нивото на река Велека се покачва заради влошените метеорологични условия. От местната администрация предупреждават за опасност от преливане и заливане на пътя към село Синеморец.

Всички граждани, които планират пътуване от или към населеното място, трябва да го предприемат до обяд, призовават от кметството. След този час съществува вероятност реката да прелее и пътят да бъде залят.

Властите апелират шофьорите и пътуващите да бъдат особено внимателни, да следят обстановката и да съобразяват придвижването си с метеорологичните условия.

Морска буря по Черноморието

Междувременно в социалните мрежи се появиха любителски кадри, запечатали морската буря по родното Черноморие.

В Албена морето изхвърли 15-метрова ветроходна яхта на плажа.