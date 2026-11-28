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Украйна предложи прекратяване на огъня в Черно море. Конкретната оферта е изпратена на Русия, обяви външният министър Андрий Сибиха. Целта на примирието е да се даде възможност за износ на храни.
В изявлението Киев благодари на Индия, Турция и Египет, които играели важна роля на посредници. По-рано Владимир Путин заяви, че няма да има примирие в Черно море, защото Украйна атакувала Кримския мост. Но според Киев, Русия им е направила предложение за спиране на огъня.
Това щяло да стане в размяна на спиране на ударите срещу руския петролен сектор. Украйна обаче иска да спрат и ударите срещу електростанции на нейна територия, за да се съгласи да спре да се цели в руските рафинерии.
Редактор: Станимира Шикова