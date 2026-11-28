"Левски" официално поиска от Европейската футболна централа (УЕФА) да присъди служебна загуба на „Олимпик“ (Марсилия) заради случилото се по време на двубоя между двата отбора. Дисциплинарният правилник на УЕФА предвижда възможност за присъждане на служебен резултат при сериозен инцидент.

От „Герена“ съобщават, че ще предоставят значителен обем писмени доказателства, свързани с насилието на френския стадион. От клуба ще настояват и за временно отстраняване на „Олимпик“ (Марсилия) от европейските клубни турнири. Освен това искат проверка на поведението на официалния делегат на срещата, за да се изясни как са били оценени и докладвани инцидентите по време на двубоя.

Според правилника на УЕФА възможните санкции включват още мачове без публика, затваряне на стадиона и отнемане на точки.

От "Левски" твърдят, че случилото се е можело да бъде избегнато. Пред NOVA от ръководството на клуба отговориха и на критиките защо срещата не е била прекратена.

От „Герена“ обясниха, че делегатът на УЕФА, съдиите и местните власти в Марсилия са отказали да спрат мача въпреки насилието по трибуните. Опасенията на френската полиция били, че агресивните фенове могат да нахлуят на терена и така ситуацията да се усложни.

Беше отправен и призив към всички, които разполагат със снимки и видеозаписи от насилието, да ги изпратят на посочения от централата имейл адрес. Материалите ще бъдат предоставени на УЕФА и френските власти, за да подпомогне разследването.

Денонощие след насилието на стадион „Велодром“ в Марсилия нова група привърженици на "Левски' се прибра в България. Повечето от тях са били в гостуващия сектор, което ги е предпазило от агресията на френските фенове. „Опитах да ги предупредя преди мача, че може да се случи. Ходя на мачове отдавна и знаех, че е възможно. Бях си казал, че ако не успея да взема билети за гостуващия сектор, няма да отида в така наречената „Клетка“, обясни един от завърналите се у нас фенове.

Според феновете, присъствали на срещата, атаката срещу тях е била предварително подготвена.„Дори са им събували обувките. Тоест проверки е имало, но само за нас. Тези хладни оръжия, тръби, мачетета и т.н., с които тези павиани излязоха срещу нас, очевидно са били скрити на стадиона. Изведнъж, сякаш по команда, гръмна една бомбичка и тези момчета от сектор Б панически започнаха да тичат с черни качулки към тунелите. За секунди бяха при нас - в сектор А, във ВИП зоната“, заяви Тодор Батков- син.

В ефира на „Събуди се“ ръководството на "Левски" обяви, че също е имало опасения от прояви на насилие. Именно затова от клуба поискали още преди месеци срещата да се играе в София, но предложението им било отхвърлено.

"Досега не бях срещал такава агресия и омраза към нашите фенове. За мен всичко това беше планирано и добре инсценирано“, заяви изпълнителният директор на „Левски“ Даниел Боримиров.

„Това ни е най-трудно организираното гостуване в чужбина. Ние сме в комуникация с тях от август. Представили сме нашите опасения мачът да се проведе там“, обясни ръководителят на международния отдел на ПФК „Левски” Галина Костова.

Минути след началото на нападението срещу българските фенове домакините и делегатите на УЕФА отказват да отложат началото на срещата.

„Ние нямахме такава видимост и не разбирахме какво се случва. Когато Галина ми се обади по телефона, веднага реагирахме. Тя беше долу с делегата на мача и го питаше защо не предприемат мерки: „Вижте какво се случва!“. Той казваше: „Аз заснемам това и то ще бъде описано в протокола на УЕФА“. Делегатът и съдията са хората, които могат да спрат мача и да приберат футболистите“, подчерта Биримиров.

„Не беше приложен и протоколът на УЕФА. Там ясно се казва, че при такова събитие мачът се забавя. И съдията, и четвъртият съдия, и делегатът отказаха да забавят началото на срещата“, категорична е и Костова.