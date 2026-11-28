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Цяла седмица в социалните мрежи ври и кипи от спорове за цените по коледните базари. Разказват се легенди за космически наеми от 20 000 евро и липсващи касови бележки. Но къде е истината и колко струва празничното настроение в три държави?
България, Германия или Франция? Къде коледният дух е на по-висока цена? Проверяваме цените на греяното вино и вурстчетата.
- Франция
Цената за чаша вино в Колмар е между 3,50 и 4 евро. Малко по-на север, в Страсбург, ситуацията е по-различна. Виното струва от 4,50 до 6 евро.
- Германия
В Дюселдорф наденичката е 5 евро, виното - също. Така вурст в хлебче и чаша греяно вино струва 10 евро.
Нито във Франция, нито в Германия дават касови бележки.
- София, България
Една чаша греяно вино струва 3 евро, а средно вурстът в София е 5 евро.
На коледните базари у нас НАП са направили 20 проверки. Глобените са 16 заради липса на касови бележки.
Повече гледайте във видеото.