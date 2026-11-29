Почти 40 милиона испанци гласуват на ключови предсрочни парламентарни избори, които могат да сложат край на продължилото почти девет години управление на Педро Санчес.

Недостиг на жилища и високи цени – това е реалността в Испания. Повече от половината млади хора на възраст между 18 и 34 години живеят с родителите си. Такъв е случаят и на 27-годишната София.

„Имам висше образование, а заплатата ми все още не достига 1000 евро. Условие за отпускане на ипотека или за наем на жилище е вноската да не надвишава 30% от дохода. Наемите са 1600 евро и в моя случай не мога да получа нито ипотека, нито да плащам наем“, казва София Тостадо.

Красимира е успяла да купи апартамент. При нея живее и 20-годишният ѝ племенник, за когото изнасянето под наем е трудно. „Аз съм почти от 26 години тук и жилището си го купих преди седем. Сега щеше да ми бъде много по-трудно. На колкото повече години си, е по-трудно да ти дадат заем“, казва Красимира.

Според данните на платформата idealista квадратен метър в Мадрид струва средно около 6400 евро. В последните години все повече наемодатели избират краткосрочните договори, защото ако наемател спре да плаща наема си, по съдебен път процесът по изгонването му може да отнеме дори години.

„Ако наемателят реши да остане и докаже уязвимо положение, испанският закон взима специални мерки, включително може да не е възможно изгонването“, обясни Лора.

Въпросът днес е на кого испанците ще се доверят да реши проблемите им – на Фейхоо или на Санчес?