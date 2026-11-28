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Те са останали сами, обичат се и искат да живеят, въпреки че през тях, в буквалния и в преносния смисъл, е преминал бързият влак… Последиците са ампутирани крайници, ампутирани надежди и ампутирани мечти.
След този филм на ужасите - всички са живи, но заради пропуски на лекари, институции и служби буквално го обявяват за мъртъв и във времето с отношението си продължават да не го броят за жив.
Стоян разказва за живота си преди и след тежкия случай. Той и майка му не молят за помощ, но имат нужда. Тяхната история - гледайте във видеото.