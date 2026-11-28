Задействаха системата за ранно предупреждение BG-ALERT на територията на Община Царево заради очакваното влошаване на времето.

Призовават се жителите да избягват крайбрежните зони и алеи, престоя на открито и в близост до дървета заради прогнозата за бурен вятър и силно морско вълнение.

Към момента обстановката в района е нормална. Очаква се в нощта срещу неделя усилване на вятъра и морското вълнение. Възможни са заледявания по общинската пътна мрежа в района на селата Българи, Кости, Бродилово и Фазаново.

От местната администрация призовават гражданите да бъдат предпазливи.