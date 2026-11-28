Малко са партньорствата в медиите, които устояват на времето, умората и смяната на поколенията. Богдана Трифонова и Симеон Колев го правят близо четвърт век и вълнуват слушателите си с интелигентен хумор, неподправена искреност и зареждаща енергия. Те са доказателството, че радиото не е просто фон, а лична среща и споделена емоция.

С Богдана Трифонова и Симеон Колев ни среща журналистът Десислава Банова-Плевнелиева в рубриката „Тук и сега”.