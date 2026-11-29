Българският арт-директор Пацо Димитров е номиниран за награда „Грами” в категорията за най-добра корица на албум.

Номинацията му е за дизайна на албума на американската рап изпълнителка Rapsody.

Димитров, който е родом от Пазарджик, в момента живее между България и Ню Йорк. Признава, че не е очаквал такава номинация.

Победителите в музикалните категории ще бъдат обявени през февруари.