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Българският арт-директор Пацо Димитров е номиниран за награда „Грами” в категорията за най-добра корица на албум.
Номинацията му е за дизайна на албума на американската рап изпълнителка Rapsody.
Димитров, който е родом от Пазарджик, в момента живее между България и Ню Йорк. Признава, че не е очаквал такава номинация.
Победителите в музикалните категории ще бъдат обявени през февруари.
Редактор: Ина Григорова