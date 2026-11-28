903 души са били спасени днес от морето край южното крайбрежие на гръцкия остров Крит, съобщи гръцката брегова охрана, цитирана от "Катимерини". В същото време броят на хората, които прекосяват Средиземно море от Северна Африка, продължава да расте.

Около 583 чуждестранни граждани са открити и спасени край остров Гавдос, в пристанището Кали Лименес и на плажа Трипити в Сфакия снощи след полунощ, предава БТА.

По-късно през деня дрон, управляван от Европейската гранична служба Фронтекс (FRONTEX), е забелязал четири лодки в морето южно от Кали Лименес. При един от тези случаи бяха спасени 274 мигранти, които се транспортират към пристанището Кали Лименес. При отделна операция патрулен кораб на гръцката брегова охрана откри лодка югозападно от Йерапетра и спаси около 46 чуждестранни граждани.

Гърция е сред петте европейски държави, които планират да създадат „център за връщане“ в Руанда, посочва "Катимерини". Там биха могли да бъдат изпращани хора, чиито молби за убежище са отхвърлени, като част от усилията да се възпре потокът на нелегални мигранти към Европа.

Европейският съюз от години работи за затягане на правилата за миграция, за намаляване на броя на хората, които търсят убежище, и за увеличаване на броя на принудителните връщания на мигранти, които нямат право да останат. Изпращането на хора в центрове извън Европа се превърна в основна част от тези усилия, отбелязва още изданието.